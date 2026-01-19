Berufsbegleitend studieren in Kufstein – Karrierekick inklusive

Die FH Kufstein Tirol bietet praxisnahe Bachelor- & Masterprogramme – in Vollzeit oder berufsbegleitend. Beim Open House am 31. Januar gibt’s Campusfeeling pur.

Wer im Herbst 2026 ein Studium beginnen möchte, kann sich bereits jetzt online an der FH Kufstein Tirol bewerben. Die Hochschule bietet moderne Studienprogramme, die Studierende gezielt auf dynamische Berufsfelder vorbereiten.

Open House am 31. Jänner: Campus erleben & beraten lassen

Beim Open House am 31. Jänner von 10 bis 14 Uhröffnet die FH Kufstein Tirol ihre Türen für alle Interessierten. Besucher:innen können den Campus erkunden, Vorträge und Schnuppervorlesungen besuchen und sich persönlich beraten lassen. Zusätzlich lädt die Master Lounge– vor Ort oder online – zum direkten Austausch mit Studiengangsleitungen ein.

Berufsbegleitend studieren – praxisnah und zukunftsorientiert

Berufsbegleitende Studiengänge wie Sport-, Kultur- & Veranstaltungsmanagement, Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement, Data Science & Intelligent Analytics oder ERP-Systeme & Geschäftsprozessmanagement stehen exemplarisch für die enge Verbindung von Theorie, Praxis und Zukunftsrelevanz an der FH Kufstein Tirol.

Die Lehrveranstaltungen finden gebündelt freitags und samstags statt und werden durch digitale Formate ergänzt. Eine fixe Anstellung ist keine Voraussetzung – das Studienmodell ermöglicht es jedoch, Beruf und Studium flexibel zu kombinieren.

Der moderne Campus liegt inmitten von Kufstein. © FH Kufstein Tirol

Familiäres Umfeld statt Massenuni

Ein besonderes Merkmal der FH Kufstein Tirol ist die persönliche Atmosphäre. Statt anonymer Massenuni erwartet Studierende ein familiäres Umfeld mit individueller Betreuung.

„Die familiäre Atmosphäre an meiner Hochschule schätze ich sehr. Offene Kommunikation mit Dozenten und flexible Labornutzung für Studium und Freizeit machen das Lernen besonders angenehm“, sagt Bernarda Keßler, Studierende im Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen.

Praxisnah und bestens vernetzt

Praxisbezug wird an der FH Kufstein Tirol großgeschrieben. Projekte mit Unternehmen wie STIHL Tirol, Swarovski oder Red Bull eröffnen wertvolle Einblicke in die Wirtschaftspraxis und schaffen früh Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern.

„Die enge Zusammenarbeit der FH mit Unternehmen aus der Region ermöglicht es Studierenden, Projektluft in der Wirtschaft zu schnuppern“, erklärt Benedikt Helminger, Alumni des Masterstudiengangs Facility- & Immobilienmanagement.

Interessierte können sich schon jetzt auf einen Studienplatz für Herbst 2026 bewerben. © FH Kufstein Tirol