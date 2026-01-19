Pflegeberuf hautnah erleben: Lange Nacht in Kufstein

Der Pflege Campus Kufstein lädt am Donnerstag, 26. Februar 2026, von 17 bis 21 Uhr zur 4. Langen Nacht der Pflege ein. Ohne Anmeldung können Interessierte Einblicke in den vielseitigen Pflegeberuf gewinnen und erste praktische Erfahrungen sammeln. Der Eintritt ist kostenlos.

Kufstein – An diesem Abend wird der Pflegeberuf greifbar. Pflegefachkräfte aus verschiedenen Bereichen geben persönliche Einblicke in ihren Berufsalltag. Sie beantworten Fragen und zeigen, wie facettenreich und sinnstiftend Pflege heute ist. Besucher können selbst aktiv werden und erste praktische Erfahrungen sammeln.

Ein besonderer Anziehungspunkt ist das Simulationszentrum des BKH Kufstein. Dort trainieren Profis realitätsnahe Pflegesituationen. An Ständen des BKH Kufstein und regionaler Pflegeeinrichtungen gibt es zudem Informationen. Themen sind unter anderem Anästhesie, Intensiv, OP, Dialyse, Palliativbetreuung, Herzmobil, Wund- und Stomatherapie sowie mobile und stationäre Pflege.

Kooperation mit der HLW

Interessierte erhalten zudem einen Überblick über verschiedene Ausbildungswege in der Pflege. Dazu gehören Details zur Ausbildung in Kooperation mit der HLW Kufstein. Persönliche Ansprechpartner stehen für alle Fragen bereit.

Claudia Schweiger, Direktorin und Standortleitung, betont: „Die Lange Nacht der Pflege zeigt: Pflege ist Teamarbeit, Verantwortung und Nähe zum Menschen – und bietet viele Wege und Perspektiven.“ Die Veranstaltung richtet sich an Schüler, Eltern, Um- und Quereinsteiger.

Kostenlose Parkplätze stehen direkt vor dem Pflege Campus Kufstein zur Verfügung. Weitere Details zum Programm sind online auf der Website des Pflege Campus Kufstein verfügbar. (TT)