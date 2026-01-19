Aktivisten verifizieren fast 4000 Tote bei Protesten im Iran

Das Menschenrechtsnetzwerk HRANA verifizierte laut eigenen Angaben 3919 Tote und untersucht tausende weitere Fälle. Die tatsächliche Zahl der Getöteten könnte Berichten zufolge deutlich höher liegen.

Bei den Massenprotesten im Iran sind Aktivist:innen zufolge fast 4000 Menschen ums Leben gekommen. Das Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA verifizierte bisher 3919 Tote, wie aus einem Bericht der Aktivist:innen hervorgeht. Weitere knapp 9000 Todesfälle würden noch untersucht. Neben 3685 getöteten Demonstrant:innen kamen demnach auch 178 Sicherheitskräfte ums Leben.

Das Internet im Iran bleibt unterdessen den elften Tag in Folge gesperrt. Nur langsam dringen weitere Aufnahmen und Videos nach außen, die das volle Ausmaß der brutalen Niederschlagung der Massenproteste vom 8. und 9. Jänner zeigen. Ein vielfach geteiltes Video in den sozialen Netzwerken zeigt schreiende und fliehende Demonstranten in einem belebten Teil der Hauptstadt Teheran, als staatliche Repressionskräfte das Feuer auf die Menge eröffnen.

Bericht: Bis zu 18.000 Tote

Die tatsächliche Zahl der getöteten Demonstranten könnte Berichten zufolge deutlich höher liegen. Laut Informationen der britischen Zeitung The Sunday Times sollen zwischen 16.500 bis 18.000 Menschen getötet worden sein. Mitarbeiter:innen in acht großen Augenkliniken und 16 Notaufnahmen im Land hätten die Zahlen zusammengestellt.

Während die Proteste zurzeit verstummt sind, melden die Sicherheitsbehörden Festnahmen mutmaßlicher „Protestführer“. In der zentralen Wüstenprovinz Jasd berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim, die den Revolutionsgarden nahe steht, über die Verhaftung von „Anführern und terroristischen Akteuren der Unruhen“.

Mehr als 24.000 Menschen seien im Rahmen der aktuellen Protestwelle festgenommen worden, berichtete HRANA. Auch das Critical Threats Project (CTP) berichtete über eine großangelegte Verhaftungskampagne. Der Staat setze seine Repressionen fort „und verstärkt sie sogar noch, um jegliche Protestaktivitäten zu verhindern“, hieß es in der Analyse.

Hackerangriff auf iranisches Staatsfernsehen am Sonntag?