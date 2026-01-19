Korsika: Wo sich Frankreich sehr italienisch anfühlt

Elegante Städte säumen die Küste, dann geht es hinauf zu zerklüfteten Gipfeln: Die raue Natur passt zur Widerständigkeit der Korsen.

Nicht nur geografisch liegt die viertgrößte Insel im Mittelmeer näher am italienischen Stiefel als an Frankreich. Auch die Identität ist stark von keltisch-romanischen Wurzeln und dem italienischen Erbe geprägt. Zu Frankreich kam Korsika 1768 nach einer kurzen Unabhängigkeitsphase: Die Insel hatte sich von Genua losgesagt und eine demokratische Verfassung gegeben – worauf die Genuesen sie an Frankreich verkauften, das Korsika auch militärisch unterwarf.

Sonderstatus

Einen politischen Sonderstatus und Autonomiebestrebungen gibt es bis heute. Auch die Nähe zu Bella Italia ist auf dem französischen Eiland überall spürbar: Im Brauchtum ebenso wie in der Inselküche – und in der korsischen Sprache, die eng mit dem Italienischen verwandt ist.

Der reizvolle kulturelle Mix mit mediterranem Flair trifft auf eine atemberaubende Kombination aus Meer und Bergen. Vom Meeresspiegel geht es hinauf bis auf den 2706 Meter hohen Monte Cinto oder auf rund 50 weitere Zweitausender. Hier kann man also untertags auf zerklüftete Gipfel kraxeln und dann abends wieder ganz gepflegt am blütenweißen, sanft ins Meer abfallenden Strand liegen. Das macht Korsika zu einem – obendrein schnell erreichbaren – Dorado für alle Abenteuer- und Naturliebhaber, die sich nach dem Auspowern gerne an köstlicher mediterraner Küche mit Spezialitäten wie Wildschwein, Zicklein, herzhaften Würsten, Brocciu-Käse, Kastanien und korsischem Wein delektieren.

Bonifacio und seine mittelalterliche Zitadelle kleben dramatisch auf steil ins Meer abfallenden Kalksteinfelsen. © iStockphoto/RolfSt

Die Korsen sind stolz auf ihre „Insel der Schönheit“ und schützen ihre Pflanzen- und Tierwelt mit endemischen Veilchen, Laricio-Kiefern, Kastanienwäldern, Mufflons, Korsenkleibern und Perlmuttfaltern in Reservaten und im Nationalpark „Parc Naturel Régional de la Corse“. Er erstreckt sich inzwischen über ein Drittel der Inselfläche und umfasst viele eindrucksvolle Wälder, Täler und Gebirgszüge sowie die Felsenlandschaft der Calanche im Westen. Ein Wandernetz von insgesamt 1500 Kilometern Länge wird vom Nationalpark betreut, darunter der anspruchsvolle Fernwanderweg GR 20. Auf 180 Kilometern von Nord nach Süd sind 10.000 Höhenmeter teils mit Kletterstellen zu bewältigen.

An der Westküste liegt die Hauptstadt Ajaccio. Sie ist eine lebendige Hafenstadt, die sich auch gut mit Bimmelbahn oder E-Bike erkunden lässt. Überall trifft man auf Spuren Napoleons, der hier zur Welt kam. Sein Geburtshaus ist heute ein Nationalmuseum. Die zwei zentralen Einkaufsstraßen Rue Cardinal Fesch und Cours Napoléon verbinden das Bahnhofsviertel mit dem Stadtzentrum. Mit ihren zahlreichen Läden, Cafés und Restaurants versprechen sie einen anregenden Stadtbummel. Ein Muss ist das Musée Fesch, das u. a. die Napoleonische Sammlung, die korsischen Maler und eine bedeutende Sammlung mit Gemälden der „italienischen Primitiven“ beherbergt. Zum Stärken lockt die neue Markthalle.