Auf eisigem Steig ausgerutscht
84-Jähriger stürzte in Schwaz 20 Meter ab: Schwer verletzt von Bergrettung geborgen
Der Mann dürfte auf dem vereisten Waldboden ausgerutscht sein. Er musste vom Schwazer Krankenhaus in die Innsbrucker Klinik überstellt werden.
Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:
Angela Dähling
+4350403 3062
Verena Langegger
+4350403 2162
