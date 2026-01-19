Auf eisigem Steig ausgerutscht

84-Jähriger stürzte in Schwaz 20 Meter ab: Schwer verletzt von Bergrettung geborgen

Der Mann dürfte auf dem vereisten Waldboden ausgerutscht sein. Er musste vom Schwazer Krankenhaus in die Innsbrucker Klinik überstellt werden.

