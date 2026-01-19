Keine Verletzten

Brennendes Fahrzeug vor dem Südportal: Lermooser Tunnel kurzzeitig gesperrt

Der Lermooser Tunnel war am Montagnachmittag gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.
© Land Tirol/Webcam

