Keine wissenschaftliche Grundlage

Blue Monday: Mythos – aber ein guter Anlass, jemanden anzurufen

In Österreich fühlen sich laut Erhebungen 700.000 Menschen häufig einsam. Der Blue Monday soll darauf aufmerksam machen.
© Christian Ohde via www.imago-images.de
Anna Wanker

Von Anna Wanker