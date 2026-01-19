- Überblick
Keine wissenschaftliche Grundlage
Blue Monday: Mythos – aber ein guter Anlass, jemanden anzurufen
In Österreich fühlen sich laut Erhebungen 700.000 Menschen häufig einsam. Der Blue Monday soll darauf aufmerksam machen.
© Christian Ohde via www.imago-images.de
Von Anna Wanker
