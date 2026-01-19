Vermutlich von Tür erschlagen: Kind starb bei Unfall in Kita in Deutschland

Berlin – Ein Kind ist in einem Berliner Kindergarten bei einem Unfall am Montag gestorben. Es sei von einem schweren Gegenstand, vermutlich einer Tür, erschlagen worden, sagte ein Polizeisprecher. Er sprach von einem tragischen Vorfall. Alter und Geschlecht des Kindes teilte die Polizei zunächst nicht mit, weil noch nicht alle Angehörigen verständigt worden seien.

Der Sender RTL gab das Alter des Kindes mit fünf Jahren an und sprach von einem Unfall mit einer Terrassentür. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 10.15 Uhr in der Straße Adlergestell in Niederschöneweide im Bezirk Treptow-Köpenick.