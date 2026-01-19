Bei Forstarbeiten gestürzt: 64-Jähriger in Leisach schwer verletzt

Leisach – Bei Forstarbeiten wurde ein 64-Jähriger am Montag in Leisach schwer verletzt. Der Einheimische rutschte am Vormittag im Bereich „Untertrojerle“ in unwegsamem Gelände aus und stürzte, berichtet die Polizei.

Dadurch zog sich der Mann eine schwere Beinverletzung zu. Ein anderer Arbeiter hörte seine Hilfeschreie, stieg zum Verunfallten ab und setzte die Rettungskette in Gang. Der 64-Jährige wurde von der Bergrettung geborgen und ins Lienzer Krankenhaus eingeliefert. (TT.com)