Kinderschutz im Mittelpunkt
Griss nach Besuch im SOS-Kinderdorf Imst: „Habe ein differenziertes Bild erhalten“
Irmgard Griss hat sich heute ein Bild über das Kinderdorf in Imst gemacht und über den dort 2021 eingeleiteten Reformprozess.
© TOBIAS STEINMAURER
Bis Ende 2026 werden an allen Standorten von SOS-Kinderdorf systematische Risikoanalysen im Bereich Kinderschutz durchgeführt. Am Montag hat sich die Vorsitzende der unabhängigen Reformkommission Irmgard Griss vor Ort ein Bild vom SOS-Kinderdorf in Imst gemacht.