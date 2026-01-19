Lachmuskeln in St. Veit gefragt: Theaterverein präsentiert Komödie „Lass die Sau raus!“

Der Theaterverein St. Veit lädt zu einem humorvollen Abend ein. Mit der Komödie „Lass die Sau raus!“ von Andreas Wening verspricht das Ensemble beste Unterhaltung. Die Premiere findet am 30. Jänner im Reimmichlsaal St. Veit statt.

St. Veit – Die Geschichte dreht sich um Karin Heppner, der die ständigen Skandalmeldungen in Bezug auf Lebensmittel zu viel werden. Gemeinsam mit ihren Nachbarinnen Selma und Lotte ruft sie zum Boykott regionaler Fleischtheken auf. Unter dem Motto „Mein Kühlschrank ist kein Ponyhof!“ entscheiden die Frauen, dass fortan nur noch Vegetarisches auf den Tisch kommt.

Diese Entscheidung stößt in Karins Familie auf wenig Begeisterung. Ihr Ehemann Norbert und Sohn Mirco müssen sich mit der neuen Ernährungsweise arrangieren. Das sorgt für Turbulenzen und komische Situationen auf der Bühne.

Der Theaterverein St. Veit bringt die dreiteilige Komödie mit einem engagierten Ensemble auf die Bühne. Weitere Vorstellungen sind am Samstag, den 31. Jänner 2026, sowie am Freitag, den 6. Feber 2026, und Samstag, den 7. Feber 2026, jeweils um 20 Uhr geplant.

Eventinfos: