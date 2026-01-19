Ermittlungen laufen

Rätsel um brennende Autos in Imst: Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Zwei Autos gingen in der Nacht zum Montag in der Fabrikstraße in Imst in Flammen auf. Die Polizei ermittelt
© FF Imst

