Teures Österreich: Alltag kostet mehr als in vielen anderen Ländern

Die Teuerung in Österreich war im Vorjahr erneut deutlich höher als in fast allen Ländern der Eurozone: Das waren die größten Preistreiber.

Die Jahresinflation 2025 lag bei 3,6 Prozent und damit deutlich höher als die Teuerung im Jahr 2024 mit 2,9 Prozent und erneut deutlich höher als in fast allen Ländern der Eurozone. Angetrieben wurde die Teuerung im Vorjahr insbesondere durch höhere Strompreise aufgrund des Endes der Strompreisbremse. Während bei Nahrungsmitteln laut Statistik Austria der Preisdruck zunahm, fielen die Preisanstiege in der Gastronomie weniger stark aus als im Vorjahr, hielten sich aber auf hohem Niveau.

Wohnen, Wasser und Energie als Preistreiber

Die Preisanstiege bei Wohnen, Wasser und Energie befeuerten 2025 am stärksten die Inflation. Die Teuerung in diesem Bereich belief sich auf 5,7 Prozent und war damit fast dreimal so hoch wie im Jahr 2024. Elektrischer Strom (Gesamtkosten/Jahr) verteuerte sich im Vergleich zu 2024 um 37,3 Prozent und Wohnungsmieten stiegen um 4,2 Prozent. Die Preise in Restaurants und Hotels erhöhten sich im Vorjahr um 5,8 Prozent. Die Teuerung bei Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken war 2025 mit 3,7 Prozent deutlich höher als im Jahr davor (2,6 Prozent).

Dämpfend auf die Inflation wirkten sich im Vorjahr vor allem die Preisrückgänge bei Sprit (3,2 bis 3,8 Prozent günstiger) und Heizöl extra leicht (−5,2 Prozent) aus. Niedrigere Preise registrierte die Statistik Austria auch bei Mobiltelefonie (−12,7 Prozent) und E-Bikes (−10,1 Prozent).

Inflation im Dezember bei 3,8 Prozent

Die Jahresinflation 2025 ist nach der Phase der Hochinflation in den Jahren 2022 bis 2024 die höchste seit 1993. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 lag die Teuerung bei 7,8 Prozent.