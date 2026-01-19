Bücherei Stams: Isabel Kapeller präsentiert „Löwin des Windes“

Die Öffentliche Bücherei Stams wird am 20. Jänner zum Treffpunkt für Literaturfreunde. Die in Mötz lebende Autorin Isabel Kapeller stellt um 19 Uhr ihren neuesten Roman „Löwin des Windes“ vor.

Isabel Kapeller ist bekannt für ihre Werke über starke Frauenfiguren. Sie beleuchtet deren Herausforderungen und innere Welten. Ihre literarische Sprache zeichnet sich durch poetische Bilder aus. Gleichzeitig vermittelt sie emotionale Tiefe. Zudem besticht sie durch psychologische Feinfühligkeit und erzählerische Kraft.

Mut, Identität und Wandlung

Ihr aktuelles Buch, „Löwin des Windes“, dreht sich um eine Frau auf der Suche nach ihrem eigenen Weg. Sie navigiert zwischen ihrer Herkunft und der Sehnsucht nach Freiheit. Der Roman verbindet eine feinfühlige Charakterstudie mit einer atmosphärisch dichten Erzählweise. Entstanden ist ein Werk über Mut, Identität und innere Wandlung.

Das Buch thematisiert die Kraft, der eigenen Stimme zu folgen. Es beleuchtet das Überwinden von Ängsten und die Bedeutung leiser Stärke. Leserinnen und Leser dürfen sich auf ein tiefgründiges literarisches Erlebnis freuen. Die Lesung bietet die Gelegenheit, die Autorin und ihr Werk kennenzulernen.