Kurz vor Kitzbühel-Rennen: Ski-Superstar teilt sein Babyglück

Henrik Kristoffersen feierte am Sonntag beim Wengen-Slalom mit Rang drei seinen 100. Podestplatz im Weltcup. Noch größer ist beim Norweger allerdings die Freude über die erneute Schwangerschaft seiner Frau Tonje. Wie das Ehepaar am Montagabend verkündete, wird Söhnchen Emil bald großer Bruder. „Kleine Schwester unterwegs“, verrieten die Kristoffersens.