Mit Heli ins Spital geflogen
Skifahrer im Zillertal verlor Kontrolle und prallte gegen Hausmauer
Rohrberg – Ein Skifahrer wurde am Montagnachmittag im Skigebiet Zillertal Arena verletzt. Der 48-jährige Spanier verlor auf der schwarzen Piste Nr. 10 die Kontrolle über seine Skier, stürzte über den Pistenrand hinaus und prallte gegen die Steinmauer eines Hauses, berichtet die Polizei.
Begleiter leisteten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Schwaz geflogen. (TT.com)