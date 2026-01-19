Skifahrer im Zillertal verlor Kontrolle und prallte gegen Hausmauer

Rohrberg – Ein Skifahrer wurde am Montagnachmittag im Skigebiet Zillertal Arena verletzt. Der 48-jährige Spanier verlor auf der schwarzen Piste Nr. 10 die Kontrolle über seine Skier, stürzte über den Pistenrand hinaus und prallte gegen die Steinmauer eines Hauses, berichtet die Polizei.