Knapper Sieg war zu wenig: EM-Aus für Österreichs Handball-Team

Österreichs Handball-Nationalteam der Männer hat trotz eines Sieges bei der EM in Dänemark/Schweden/Norwegen die Hauptrunde verpasst. Die Mannschaft von Teamchef Iker Romero schlug am Montag in Herning in ihrem dritten Gruppenspiel Serbien nach großem Kampf 26:25 (12:13). Es war nach zwei Pleiten der erste Erfolg bei dieser EM, für die Top 2 in Gruppe A reicht es jedoch nicht: Der Ausgang zwischen Deutschland und Spanien entscheidet darüber, ob man Dritter oder Vierter wird.

Nur die Top 2 steigen in die Hauptrunde auf. Mit Rang drei versäumt man dieses Ziel zwar, allerdings hätte diese Platzierung positive Folgen für die kommende WM-Qualifikation. Während die Gruppen-Vierten bereits Mitte März in die Vor-Quali einsteigen müssen - im Falle Österreichs würde dies ein Hin- und Rückspiel mit Litauen bedeuten -, stehen die Dritten bereits im finalen WM-Play-off Mitte Mai.

Großer Kampf in enger Partie

Das ÖHB-Team startete gut und mit aggressiver Verteidigung in die Partie, eine 2:0-Führung war das Ergebnis. Der erste Gegentreffer fiel erst in der 6. Minute. Doch auch die serbische Abwehr sowie Goalie Dejan Milosavljev zeigten ihre Qualitäten. So stand es nach zehn Minuten gerade einmal 3:3. Eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Lukas Herburger brachte Serbien 5:3 in Front. Doch die Romero-Truppe blieb dran und schaffte bei 9:7 bzw. 10:8 wieder einen Zwei-Tore-Vorsprung.

Ein doppeltes Überzahlspiel ließen die Österreicher allerdings durch Ungenauigkeiten im Abschluss und einem starken Milosavljev ungenutzt, wodurch der Gegner wieder Oberwasser bekam und mit einer 12:13-Führung in die Pause ging. Auch in der zweiten Hälfte blieb es eng, der Abnützungskampf wurde fortgesetzt. Keiner Mannschaft gelang es, sich abzusetzen. Lukas Hutecek und Co. lagen erstmals bei 22:20 mit zwei Treffern voran, auch weil Kreisläufer Tobias Wagner immer besser in Schwung kam und Keeper Constantin Möstl starke Paraden zeigte.

Vier-Tore-Vorsprung nötig zum Aufstieg