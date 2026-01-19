Kollision zwischen E-Scooter und Auto: 27-Jähriger in Polling schwer verletzt

Polling – Bei einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Auto wurde am Montag ein 27-Jähriger schwer verletzt. Zu dem Unfall kam es gegen 13.45 Uhr in einer Gewerbezone.

Der 35-jährige Pkw-Lenker blieb nach der Kollision an der Unfallstelle stehen, kümmerte sich um den Verletzten und verließ dann, nach eigenen Angaben aufgrund eines dringenden Arzttermines, die Unfallstelle. Zuvor hinterließ er einer Passantin seine Daten.