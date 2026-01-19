Gewaltverbrechen in Linz: 49-Jähriger tot und gefesselt in Wohnung gefunden

Linz – Ein 49-Jähriger ist am Montagnachmittag tot in seiner Wohnung in Linz gefunden worden. Da die Leiche mehrere Verletzungen am Körper hat und außerdem gefesselt war, geht die Polizei Oberösterreich von einem Tötungsdelikt aus. Der Tote war von einem Verwandten entdeckt worden, so die ersten Infos. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen, am späteren Abend wurden in der Wohnung des Toten noch Spuren gesichert.

Gegen 13 Uhr hatte laut Polizei der Bruder den Toten in dessen Wohnung in der Linzer Innenstadt entdeckt. Er war an Armen und Beinen gefesselt und hatte am ganzen Körper Verletzungen aufgrund stumpfer Gewalteinwirkung, so eine Sprecherin der Landespolizeidirektion. Nähere Informationen zu den Umständen und dem Täter oder den Tätern lagen ihr nicht vor. So konnte sie auch noch nicht sagen, ob an der Wohnungstür Einbruchsspuren festgestellt wurden und ob der 49-Jährige möglicherweise Opfer einer Home Invasion geworden war. (APA)