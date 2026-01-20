Wehrdienstkommission präsentiert am Dienstag Bericht

Die von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) eingesetzte Wehrdienstkommission präsentiert am Dienstag ihren Bericht. 23 Experten erarbeiteten seit Juni Vorschläge zur Weiterentwicklung von Wehr- und Zivildienst sowie zur Miliz. Dem Vernehmen nach dürften alle drei erarbeiteten Modelle eine Verlängerung des Wehrdienstes wie auch des Zivildienstes vorsehen.

Am Vormittag wird der Vorsitzende der Wehrdienstkommission, Milizbeauftragter Erwin Hameseder, gemeinsam mit seinem Stellvertreter Walter Feichtinger und dem Leiter der Zivildienstagentur, Ferdinand Mayer, die Ergebnisse der Kommission in der Rossauer Kaserne präsentieren. Der 20. Jänner ist nicht zufällig gewählt, handelt es sich dabei doch um den Jahrestag der Volksbefragung über die Wehrpflicht. Im Jahr 2013 sprachen sich bei dieser knapp 60 Prozent für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes aus.