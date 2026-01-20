Schwere Rodelunfälle bringen Bewegung in Diskussion: „Was spricht gegen die Helmpflicht?“

Zwei Frauen verletzten sich am Wochenende am Rangger Köpfl beim Rodeln schwer. Sowohl eine 50-jährige Polin als auch eine 53-jährige Ukrainerin trugen keinen Helm. Der Betreiber der Rodelbahn sagt, dass man niemanden zum Tragen zwingen könne. Er wäre für eine Helmpflicht wie in Italien. Der Präsident des Rodelverbandes will außerdem die Tourismusverbände in die Pflicht nehmen.