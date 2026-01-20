Polarlichter über Tirol: Die spektakulärsten Fotos vom Farbenspiel am Himmel

Ein starker Sonnensturm in der Nacht auf Dienstag verursachte ein beeindruckendes Farbenspiel. Auch in der Nacht auf Mittwoch könnte man erneut Polarlichter zu Gesicht bekommen.

Innsbruck – Leuchtende Polarlichter zogen in der Nacht auf Dienstag über Tirol. Der Himmel strahlte in bunten Farben – von knalligem Grün bis zartem Pink oder dunklem Lila. Schuld daran war ein außergewöhnlich starker Sonnensturm, der in der Nacht auf Dienstag die Erde erreichte. Experten sprechen sogar von einem historischen Ereignis.

Laut Christian Möstl, Leiter des Austrian Space Weather Office von Geosphere Austria in Graz, hatte der Sonnensturm die höchste Feldstärke seit mindestens 31 Jahren. Mit einer Geschwindigkeit von 1178 Kilometern pro Sekunde sei es auch der schnellste Sonnensturm im gesamten derzeitigen Sonnenzyklus gewesen, der über die Erde fegte.

Sie haben das Naturphänomen ebenfalls beobachtet oder fotografiert? Laden Sie Ihre Fotos in unsere Leser-Galerie hoch:

Nacht auf Mittwoch erneut gute Chancen

Wer das Spektakel verpasst hat, hat in der Nacht auf Mittwoch unter Umständen nicht die schlechtesten Chancen. „Aufgrund des gestrigen Sonnensturms und dadurch ausgelösten anhaltenden geomagnetischen Sturms gibt es auch heute Nacht wieder die Chance Polarlichter in Österreich zu sehen“, so die Geosphere in einem Beitrag auf Instagram. In Tirol steht laut Prognosen eine wohl sternenklare Nacht bevor.

Fieberbrunn © Peter Eder

Imst © Monika Zangerle

Inzing. © Andreas Norz

Schönberg © Helmut Ritsch

Kirchbichl © Nikolett Szabo

Rum © Bruno Stampfer

Innsbruck © Alexander Pauli

Keine technischen Störungen bekannt

Der geomagnetische Sturm erreichte Montagabend die zweithöchste Stufe G4, wie die US-Atmosphärenbehörde Noaa berichtete. Möglich seien bei dieser Stärke unter anderem Auswirkungen auf Satelliten. So könne auch das GPS-System ausfallen. Bislang sind solche Störungen nicht bekannt.

Normalerweise sind Polarlichter im hohen Norden Europas zu sehen, in unseren Breitengraden kommt das Phänomen eher selten vor. Polarlichter entstehen, wenn Teilchen des Sonnenwinds auf die Erdatmosphäre treffen.