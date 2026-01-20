Polarlichter über Tirol: So spektakulär war das Farbenspiel am Himmel

Innsbruck – Leuchtende Polarlichter zogen in der Nacht auf Dienstag über Tirol. Der Himmel strahlte in bunten Farben – von knalligem Grün bis zartem Pink oder dunklem Lila. Schuld daran war ein außergewöhnlich starker Sonnensturm, der in der Nacht auf Dienstag die Erde erreichte. Experten sprechen sogar von einem historischen Ereignis.

Sie haben das Naturphänomen ebenfalls beobachtet oder fotografiert? Laden Sie Ihre Fotos in unsere Leser-Galerie hoch:

Fieberbrunn © Peter Eder

Inzing. © Andreas Norz

Schönberg © Helmut Ritsch

Kirchbichl © Nikolett Szabo

Rum © Bruno Stampfer

Innsbruck © Alexander Pauli

Der geomagnetische Sturm erreichte Montagabend die zweithöchste Stufe G4, wie die US-Atmosphärenbehörde Noaa berichtete. Möglich seien bei dieser Stärke unter anderem Auswirkungen auf Satelliten. So könne auch das GPS-System ausfallen.

Normalerweise sind Polarlichter im hohen Norden Europas zu sehen, in unseren Breitengraden kommt das Phänomen eher selten vor. Polarlichter entstehen, wenn Teilchen des Sonnenwinds auf die Erdatmosphäre treffen.