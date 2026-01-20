Langer Weg zu neuer Südtiroler Siedlung in Hall: MieterInnen haben viele Fragen

Mit frühzeitiger Information und einem Beteiligungsprozess möchte die Neue Heimat die MieterInnen beim geplanten schrittweisen Abriss und Neubau der Südtiroler Siedlung in Hall „einbinden“. Der erste Infoabend stieß auf erhebliches Interesse – wobei auch Sorgen und Skepsis zu hören waren.