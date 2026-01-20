Bis zu 15 Jahre Bauzeit
Langer Weg zu neuer Südtiroler Siedlung in Hall: MieterInnen haben viele Fragen
Viele BewohnerInnen wohnen seit Jahrzehnten, wenn nicht ihr ganzes Leben, in der Südtiroler Siedlung
© Rita Falk
Mit frühzeitiger Information und einem Beteiligungsprozess möchte die Neue Heimat die MieterInnen beim geplanten schrittweisen Abriss und Neubau der Südtiroler Siedlung in Hall „einbinden“. Der erste Infoabend stieß auf erhebliches Interesse – wobei auch Sorgen und Skepsis zu hören waren.