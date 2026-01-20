Ärgerlicher Mülltourismus

Bürgerkarte zeigt Wirkung: Viel weniger Müll in Kitzbühel angeliefert

Die Zufahrt zur Altstoffsammelstelle Grubermühle in Kitzbühel ist nur mehr mit Bürgerkarte möglich. Dadurch reduzierte sich der Mülltourismus um ein Drittel.
© Stadt Kitzbühel/Breitfellner
Harald Angerer

Von Harald Angerer

Gut ein Drittel weniger Abfall landet seit September des Vorjahres an der Altstoffsammelstelle Grubermühle der Stadt Kitzbühel. Bisher wurde viel Müll aus anderen Gemeinden angeliefert, das ist jetzt nicht mehr möglich.

Für Sie im Bezirk Kitzbühel unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Harald Angerer

Harald Angerer

+4350403 2059