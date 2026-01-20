Ärgerlicher Mülltourismus
Bürgerkarte zeigt Wirkung: Viel weniger Müll in Kitzbühel angeliefert
Die Zufahrt zur Altstoffsammelstelle Grubermühle in Kitzbühel ist nur mehr mit Bürgerkarte möglich. Dadurch reduzierte sich der Mülltourismus um ein Drittel.
© Stadt Kitzbühel/Breitfellner
Gut ein Drittel weniger Abfall landet seit September des Vorjahres an der Altstoffsammelstelle Grubermühle der Stadt Kitzbühel. Bisher wurde viel Müll aus anderen Gemeinden angeliefert, das ist jetzt nicht mehr möglich.