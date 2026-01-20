Totes neugeborenes Mädchen im Burgenland gefunden

Nickelsdorf – Beim Grenzübergang Nickelsdorf im Nordburgenland ist am Sonntag um 13 Uhr ein totes Neugeborenes aufgefunden worden. Das Mädchen war beim Eintreffen des verständigten Notarztes bereits tot, eine Obduktion wurde angeordnet und die Ermittlungen laufen, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag der APA mit.