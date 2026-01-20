Mann bei Schusswechsel mit Polizei nahe Graz tödlich verletzt

Kainbach bei Graz – Ein 46-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Dienstag bei einem Einsatz von Spezialkräften der Polizei in Kainbach bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung) tödlich verletzt. Der Mann starb noch vor Ort und Stelle, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mit. Die Beamten blieben unverletzt. Der Mann hatte sich mit seiner Schusswaffe in seinem Haus verbarrikadiert. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang waren noch im Laufen. (APA)