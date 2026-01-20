Brignone mit starkem Comeback, Scheib bei Riesentorlauf am Kronplatz in Lauerstellung

Beim Riesentorlauf am Kronplatz sind heute alle Augen auf Federica Brignone gerichtet. Die Gesamtweltcupsiegerin feiert beim Heimspiel ihr Comeback nach langer Verletzungspause und war im ersten Durchgang gleich vorne mit dabei (7.). Die Schwedin Sara Hector führt. Beste Österreicherin: Julia Scheib auf Rang drei. Mit uns seid ihr beim Rennen live dabei!