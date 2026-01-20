Trump droht Macron mit Mega-Zöllen, Paris will Treffen der G7 plus Russland

Paris/Washington – Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat US-Präsident Donald Trump ein Treffen der G7-Staaten zu mehreren geopolitischen Themen vorgeschlagen, an dem auch Russland teilnehmen könnte. Es solle am Donnerstag in Paris stattfinden, so Macron am Dienstag in einer Kurznachricht an Trump, die dieser veröffentlichte.

Trump ist aktuell vor allem in der Grönland-Frage auf Konfrontation zu den NATO-Partnern in Europa. Zudem drohte er nun Frankreich mit enormen Zöllen auf Wein und Champagner, nachdem die Regierung in Paris seine Einladung zur Teilnahme an seinem „Friedensrat“ abgelehnt hat. „Ich werde seine Weine und seinen Champagner mit Zöllen von 200 Prozent belegen“, so Trump an Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron gerichtet.

Trump will mit dem „Friedensrat“, den er selbst leiten will, ein Gremium schaffen, das in Konkurrenz zu den Vereinten Nationen weltweit Konflikte lösen soll. Der US-Präsident hatte die UNO regelmäßig kritisiert und in diesem Monat den Rückzug der USA aus 66 internationalen Organisationen verkündet.

Macron schrieb seinerseits eine Nachricht an Trump. „Mein Freund, wir sind auf einer Linie mit Blick auf Syrien. Wir können Großes vollbringen im Iran. Ich verstehe nicht, was Du in Grönland tust“, so Frankreichs Präsident. Wie es aus Macrons Umfeld hieß, sei Frankreich entschlossen, seinen diesjährigen G7-Vorsitz zu einem nützlichen Beitrag zum Dialog und zur Zusammenarbeit zu machen.

Unverständnis in Grönland-Frage

Macron monierte in den veröffentlichten Nachrichten, er verstehe nicht, was Trump mit Blick auf Grönland im Schilde führe. Der US-Präsident will Dänemark dazu bringen, den USA die Arktisinsel zu verkaufen. Deutschland, Frankreich und weitere Staaten hatten daraufhin als Zeichen der Solidarität mit Dänemark Soldaten zu einer Erkundungsmission nach Grönland geschickt. Der Republikaner kündigte dann am Samstag an, ab dem 1. Februar Strafzölle auf Waren aus Deutschland und anderen europäischen NATO-Ländern zu verhängen. Damit will er den Widerstand gegen einen Verkauf Grönlands an die USA brechen.

Zum Grönland-Konflikt hieß es aus Macrons Umfeld, dass die Achtung der Souveränität und territorialen Integrität der Staaten für Frankreich nicht verhandelbar sei und Frankreichs Engagement als NATO-Verbündeter für die Sicherheit in der Arktis unverändert bleibe.

Trump veröffentlicht private Nachricht von NATO-Generalsekretär

Kurz zuvor hatte Trump mit Blick auf den Grönland-Konflikt ein Treffen der beteiligten Parteien am Rande des WEF in Davos angekündigt. Den avisierten Gesprächen sei ein Telefonat mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte vorangegangen, schrieb er auf Truth Social. Wer konkret an dem Treffen teilnehmen wird, ließ der Republikaner offen. Die Gespräche dürften am Rande des Weltwirtschaftsforums stattfinden.

Trump veröffentlichte zudem auch eine private Nachricht, die ihm NATO-Generalsekretär Mark Rutte mit Blick auf die Gespräche in Davos geschrieben hatte. In dieser hieß es: "Herr Präsident, lieber Donald - was Du in Syrien erreicht hast, ist unglaublich. Ich werde meine Medienauftritte in Davos nutzen, um Deine Arbeit dort, in Gaza und in der Ukraine hervorzuheben. Ich bin entschlossen, in der Grönland-Frage einen Weg nach vorn zu finden. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Dein Mark." Eine Sprecherin des Nordatlantik-Verteidigungsbündnisses bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass die Nachricht authentisch ist. (APA/AFP/dpa)