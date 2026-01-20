Trump provoziert mit Grönland-Bild, Macron und Von der Leyen warnen USA

Paris/Washington – Der französische Präsident Emmanuel Macron warnt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vor einer globalen Abkehr von Regeln und internationalem Recht. Die Welt erlebe einen „Wandel hin zu einer Welt ohne Regeln, in der das Völkerrecht mit Füßen getreten wird und in der das einzige Gesetz, das zu zählen scheint, das des Stärkeren ist", sagte Macron. Sogenannte "imperiale Ambitionen" kehrten zurück, sagte er mit Hinblick auf die Grönland-Ambitionen von US--Präsident Donald Trump.

Dieser bekräftigte zuvor seine Forderung nach einem Erwerb Grönlands durch die USA. Er habe deswegen ein "sehr gutes" Telefonat mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte geführt, schrieb Trump auf Truth Social. "Grönland ist für die nationale und weltweite Sicherheit unerlässlich", sagte Trump einmal mehr. "Es kann kein Zurück geben – darüber sind sich alle einig!"

Er kündigte außerdem Gespräche über einen Erwerb Grönlands auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos in dieser Woche an. Dänemark könne das riesige Territorium nicht schützen. "Wir müssen es haben", sagte Trump vor Reportern. "Ich kenne die führenden Politiker, das sind sehr gute Leute, aber sie fahren nicht einmal dorthin." Wer konkret an dem von Trump avisierten Treffen in Davos teilnehmen wird, ließ der Republikaner offen. Trump wird am Mittwoch in dem Schweizer Alpenort erwartet, wo er am selben Tag eine Rede halten wird.

Außerdem provozierte der US-Präsident mit Fotomontagen zu Grönland und Kanada. Die Bilder veröffentlichte Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social: Auf einem der Bilder wird Trump im Oval Office mit europäischen Staats- und Regierungschefs und einem Plakat gezeigt, auf dem neben den USA auch Venezuela, Grönland und Kanada in US-Flagge dargestellt werden. Auf einem anderen montierten Bild posiert er mit US-Flagge auf Grönland.

Mit dieser Fotomontage provoziert Trump auf seinem Online-Kurznachrichtendienst „Truth Social“. © Truth Social / Donald J. Trump

In der Vergangenheit hatte Trump bereits mehrfach öffentlich mit dem Gedanken gespielt, Kanada unter US-Kontrolle zu bringen. So solle das Nachbarland Teil der Vereinigten Staaten und der "51. Bundesstaat" werden. Der kanadische Premierminister Mark Carney hatte Trumps territorialen Ambitionen vergangenen Mai eine klare Absage erteilt.

Auch dieses KI-Bild veröffentlichte Trump. Hier werden neben den USA auch Venezuela, Grönland und Kanada in US-Flagge dargestellt. © Truth Social / Donald J. Trump

Von der Leyen warnt Trump vor Abwärtsspirale

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnte Trump davor, die transatlantischen Beziehungen wegen Grönland in eine Abwärtsspirale zu stürzen. Die von Trump angekündigten Zusatzzölle gegen europäische Alliierte seien ein Fehler, sagte sie beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Die Spannungen würden nur genau denjenigen Gegnern helfen, die man möglichst von den strategischen Interessengebieten fernhalten wolle.

Die EU werde deswegen entschlossen, aber mit Augenmaß reagieren. Von der Leyen erinnerte dabei auch an das im vergangenen Juli vereinbarte Handelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der EU, das Zollobergrenzen vorsieht. "In der Politik wie in der Wirtschaft gilt: Ein Deal ist ein Deal", ergänzte sie. "Wenn Freunde sich die Hände schütteln, muss das etwas bedeuten."

Zugleich betonte von der Leyen, dass zu einem EU-Paket zur Unterstützung der arktischen Sicherheit auch der Grundsatz der vollen Solidarität mit Grönland und dem Königreich Dänemark zähle. „Die Souveränität und Integrität ihres Territoriums ist nicht verhandelbar“, sagte die Kommissionschefin. Die EU strebe auch einen massiven europäischen Investitionsschub für Grönland an. Man werden Hand in Hand mit Grönland und Dänemark daran arbeiten, die lokale Wirtschaft und Infrastruktur noch intensiver zu unterstützen. Zudem werde man prüfen, wie man Sicherheitspartnerschaften mit Ländern wie Großbritannien, Kanada, Norwegen, Island und anderen stärken könne.

Die EU sei weiterhin bereit, "eng mit den Vereinigten Staaten, der NATO und anderen Verbündeten sowie in enger Kooperation mit Dänemark zusammenzuarbeiten, um unsere gemeinsamen Sicherheitsinteressen voranzubringen". Die von Trump angedrohten Strafzölle stünden "den gemeinsamen Interessen" der EU und der USA entgegen, betonte die EU-Kommissionspräsidentin weiter.

Zolldrohung Trumps

Grönland gehört als autonomes Gebiet zum EU- und NATO-Land Dänemark. Trump hatte in den vergangenen Wochen immer wieder einen Besitzanspruch auf Grönland erhoben und dies mit nationalen Sicherheitsinteressen der USA in der Arktis begründet. Meist war von einem Kauf des Gebiets die Rede, aber auch militärische Gewalt schloss Trump nicht aus. Am Samstag hatte Trump den Streit um Grönland nochmals angeheizt, indem er Strafzölle für Deutschland und weitere europäische NATO-Länder androhte, sollten sie der Übernahme Grönlands durch die USA nicht zustimmen.

Ich verstehe nicht, was Du in Grönland tust. Emmanuel Macron an Donald Trump

Da Dänemark wie die USA der NATO angehört, droht der Konflikt um Grönland das Verteidigungsbündnis zu spalten. Vor dem Hintergrund von Trumps Drohungen hatte auf Einladung Dänemarks kürzlich eine Erkundungsmission mehrerer NATO-Länder in Grönland stattgefunden. Alle beteiligten Länder sind nun von Trumps Zolldrohung betroffen.

Macron schlägt Treffen der G7 plus Russland vor

Macron hat Trump auch ein Treffen der G7-Staaten vorgeschlagen, an dem auch Russland teilnehmen könnte. Es solle am Donnerstag in Paris stattfinden, schrieb Macron in einer Kurznachricht an Trump, die dieser veröffentlichte. Macrons Umfeld bestätigte deren Echtheit. "Mein Freund, wir sind auf einer Linie mit Blick auf Syrien. Wir können Großes vollbringen im Iran. Ich verstehe nicht, was Du in Grönland tust", schrieb Macron.

Er schlug dem US-Präsidenten vor, im Anschluss an das Weltwirtschaftsforum in Davos ein G7-Treffen in Paris zu organisieren. "Ich kann die Ukrainer, die Dänen, die Syrer und die Russen am Rand einladen", schrieb Macron an Trump weiter. Zum Abschluss lud er Trump zum Abendessen in Paris ein. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte in Moskau auf Nachfrage, Russland habe bisher keine Einladung zu einem solchen Treffen erhalten. (APA/AFP/dpa)