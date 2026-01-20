Russische Angriffe auf Energieversorgung: Zehntausende Kiewer frieren in Wohnblocks

In Kiew fiel nach den massiven Luftschlägen in Tausenden Gebäuden die Heizung aus. Es ist der schlimmste Winter für die Hauptstadt seit Kriegsbeginn.

Kiew – Russland hat erneut mit massiven Luftangriffen die Energieversorgung in der Ukraine attackiert. Dabei wurde in der Region um die Hauptstadt Kiew ein Mann getötet, wie Regionalgouverneur Mykola Kalaschnyk mitteilte. In der Hauptstadt selbst fiel nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko in Tausenden Gebäuden die Heizung aus. Davon seien fast 5635 mehrstöckige Wohnhäuser betroffen. Mehr als 335.000 Haushalte waren nach Angaben des Energiekonzerns DTEK ohne Strom.

Die ukrainische Zivilbevölkerung bezahle den höchsten Preis des Krieges und friere bei minus 20 °C. Das sagte der Länderdirektor der Hilfsorganisation CARE, Michael McGrath, am Dienstag in einer Aussendung. „Das Leid der Zivilbevölkerung in der Ukraine übersteigt inzwischen unsere schlimmsten Befürchtungen. Nacht für Nacht werden Energie- und Heizsysteme angegriffen - gezielt jene Infrastruktur, die Menschen am dringendsten brauchen, um bei eisigen Temperaturen zu überleben.“

Für 162.000 Haushalte gebe es inzwischen wieder Elektrizität. 173.000 Haushalte in der ukrainischen Hauptstadt seien von der Energieversorgung noch abgeschnitten, hieß es am Dienstagvormittag. Bei dem Großteil der Gebäude sei die Wärmeversorgung nach einem früheren Angriff vom 9. Jänner gerade erst wiederhergestellt worden. Zudem sei es zu Störungen bei der Strom- und Wasserversorgung gekommen, zwei Tankstellen seien beschädigt worden. Russland setzte der ukrainischen Luftwaffe zufolge sowohl Raketen als auch Drohnen und Marschflugkörper bei der Attacke ein.

Selenskyj: mehr als 300 Drohnen

Insgesamt habe Russland die Ukraine in der Nacht mit mehr als 300 Drohnen angegriffen. Zudem seien eine erhebliche Zahl ballistischer Raketen und Marschflugkörper eingesetzt worden, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Online-Plattform X. Erst einen Tag zuvor habe die Ukraine Luftverteidigungsraketen erhalten, was zur Stärkung der Abwehr beigetragen habe. Es würden aber dringend weitere Lieferungen benötigt. "Die Partner dürfen in dieser Hinsicht nicht nachlassen - Luftverteidigungsraketen sind ein echter Schutz für die Menschen."

„Barbarischer Schlag“

Nach dem neuen russischen Luftangriff hat der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha dringend um weitere Unterstützung für sein Land gebeten. Es sei ein "barbarischer" Schlag" gewesen, der ein Weckruf für die Staats- und Regierungschefs beim Weltwirtschaftsforum in Davos sein müsse, betonte Sybiha auf der Online-Plattform X. "Wir brauchen dringend zusätzliche Energiehilfe, Flugabwehr und Abfangraketen sowie Sanktionsdruck auf Moskau."

Vorläufigen Informationen nach gab es auch eine Verletzte bei dem Angriff. Nach Polizeiangaben handelt es sich um eine 59-jährige Frau. Neben Schäden bei Energieanlagen und Wohnhäusern traf es auch private Pkw. Mehrere Autos gingen durch herabfallende Drohnentrümmer in Flammen auf. Am linken Ufer des Dnipro sei zudem die Wasserversorgung ausgefallen, teilte Klitschko mit.

Schlimmster Winter seit Kriegsbeginn für Kiewer

Für Kiew ist dies der schlimmste Winter seit Kriegsbeginn. Russland beschießt in seinem Krieg gegen die Ukraine systematisch das Energiesystem des Nachbarlands. Inzwischen ist das Netz so geschwächt, dass es täglich zu stundenlangen Stromausfällen kommt. Mehrere schwere Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt zu Beginn des Jahres und anhaltende starke Fröste verschärfen die Situation für viele Menschen. Die Behörden haben Notunterkünfte eingerichtet, in denen sich die Bürger aufwärmen, Wasser holen oder ihr Handy aufladen können.

Auch Odessa und Winnyzja im Visier