Kind in Bayern spielte krank: Thermometer im Backofen explodiert

Schwandorf – Um seine Mutter davon zu überzeugen, dass er krank ist, hat ein Neunjähriger im bayerischen Schwandorf ein Thermometer in den 200 Grad heißen Backofen gelegt. Kurze Zeit später ist es darin explodiert.

Verletzt worden sei bei dem Vorfall niemand. Durch das Quecksilber im Thermometer könne man den Backofen nun aber nicht mehr zur Zubereitung von Lebensmitteln verwenden, so die Polizei. (APA, dpa)