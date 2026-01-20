Öffentliche Abrechnung: Sohn Brooklyn erhebt schwere Vorwürfe gegen David und Victoria Beckham

Brooklyn Peltz Beckham hat mit einem Instagram-Beitrag erstmals öffentlich über seine Entfremdung von seinen Eltern David und Victoria gesprochen und erhebt schwere Vorwürfe gegen die berühmte Brit-Familie. David und Victoria schwiegen bis dato zu den Anschuldigungen ihres ältesten Sohnes.

England – David Beckham saß in der fernen Schweiz mit Kopfhörern im Podcaststudio, als in der Heimat die schmerzhaften Sätze seines Sohnes bis ins kleinste Detail analysiert wurden. Mit einem Beitrag auf der Plattform Instagram hatte Brooklyn Peltz Beckham am Montagabend erstmals öffentlich über seine Schwierigkeiten in der glamourösen Brit-Familie gesprochen – und sich von seinen Eltern David und Victoria losgesagt.

„Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen“, schrieb der älteste Sohn des früheren Fußballstars und der berühmten Designerin. Er habe jahrelang geschwiegen und sich bemüht, „diese Angelegenheiten privat zu halten“. Die Boulevardzeitung The Mirror titelte am Dienstag: „Brooklyn’s bombshell“ – in etwa: Brooklyns höchst brisante Enthüllung.

Vorwürfe gegen seine Eltern

Brooklyn (26) erhebt in seinem Beitrag mehrere Vorwürfe. In den vergangenen Monaten hatten die britischen Boulevardmedien teils ausführlich über mutmaßliche Familienstreitigkeiten berichtet. In großen Teilen geht es auch um das Verhältnis von Brooklyn Beckham‘s Ehefrau, Nicola Peltz, zu ihren Schwiegereltern. Brooklyn schreibt unter anderem von einem ruinierten Hochzeitstanz und respektlosem Verhalten. Das Paar hatte 2022 geheiratet.

Brooklyn mit Ehefrau Nicola Peltz be der Paris Fashion Week 2024 © IMAGO/Aldama Ik/DPA/ABACA

David (50) und Victoria (51) Beckham äußerten sich zunächst nicht zu dem öffentlichen Beitrag ihres Sohnes. Ein Reporter des Senders Sky fragte David Beckham am Dienstag am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos nach dessen Sohn - und erhielt keine Antwort. Ein Video davon stellte der Sender ins Internet. Bilder aus der Schweiz zeigen Beckham lächelnd in einem Podcaststudio sitzen - wie er sich dabei fühlte, bleibt bloße Vermutung.

David und Victoria haben vier Kinder, neben Brooklyn noch Cruz (20), Romeo (23) und Harper (14). Sie gehören wie ihre Eltern weltweit zu den bekanntesten Briten - und sind mit dem Medienrummel groß geworden. Die bekannte TV-Journalistin Susanna Reid sagte beim Sender ITV, das Ganze sei „absolut tragisch“, und es sei schwer vorstellbar, wie dieser Schaden wieder zu reparieren sei.

Emotionales Jahr für David Beckham

„Brooklyn Peltz Beckham hat sein Schweigen über seine Entfremdung von seinen Eltern gebrochen“, schrieb Sky News auf seiner Internetseite. Die BBC schrieb, David und Victoria Beckham hätten eine Entfremdung nie bestätigt. Gleich zwei Boulevardmedien – die Sun und die Daily Mail – wählten die Formulierung: „Brooklyn goes nuclear“, sie schrieben, dass der Beckham-Sohn die Lage maximal (nuklear) eskaliere.

Dabei hatte es für die Beckham‘s in den vergangenen Monaten eigentlich viel zu feiern gegeben. David Beckham war für seine Verdienste für das Vereinigte Königreich zum Ritter geschlagen worden. Entsprechend wird er in Großbritannien als Sir David bezeichnet, seine Ehefrau als Lady Beckham. Bei der offiziellen Zeremonie auf Schloss Windsor im November hatten beide überzeugend in die Kamera gelächelt.