Ganz dünnes Eis
Tierischer Einsatz: Feuerwehr rettet Reh von zugefrorenem See
In Colorado wurde die Feuerwehr zu einem Reh gerufen, das nicht mehr alleine von einem zugefrorenen See kam.
Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können.
