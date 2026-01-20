Ganz dünnes Eis

Tierischer Einsatz: Feuerwehr rettet Reh von zugefrorenem See

In Colorado wurde die Feuerwehr zu einem Reh gerufen, das nicht mehr alleine von einem zugefrorenen See kam.

