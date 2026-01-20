Neuer Betriebsleiter bei BMW Unterberger-Denzel: Klaus Kluckner übernimmt das Steuer

14 Jahre lang hat Giovanni Di Valentino am Innsbrucker Standort von BMW Unterberger-Denzel die Geschicke des Handelsstandortes an führender Stelle verantwortet, am 6. Februar endet seine Ära. Für ihn hat der Eigentümer großes Lob übrig, für seinen Nachfolger gibt es reichlich Vorschusslorbeeren.