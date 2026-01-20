Beim Juniors Race gehört die Bühne auch Tiroler Ski-Talenten: „Ich will in den Weltcup!“

Beim internationalen Juniors Race richtet der Kitzbüheler Ski-Club am Mittwoch den Fokus auf den Ski-Nachwuchs. Der Tiroler Skiverband lässt für die größten Talente mehr als eine halbe Million Euro springen, schaffen kann es nicht jeder.

Die Zillertalerin Lea Tasser (SC Mayrhofen) liebt wie ihr Vorbild Mikaela Shifffrin den Slalom, hat aber auch keine Angst vor Speed-Disziplinen: „Voll runter, das mag ich“, meint die 15-Jährige. Die österreichische Schülermeisterin wechselte von der Skihauptschule Neustift ins Stamser und verfolgt ein Ziel: „Ich will in den Weltcup!“

Lea Tasser und David Pacher treten am Mittwoch beim Juniors Slalom an. © Patrick Steiner

Da geht es ihr gleich wie ihrem Breitenbacher Alterskollegen David Pacher (SC Alpbach), der wie sie beim heutigen Juniors Slalom am Rande des Kitzbüheler Ganslernhangs an den Start geht. Sein Vorbild: „Odermatt. Ein Wahnsinn, wie der sich runterhaut.“ Pacher geht ins Skigymnasium Saalfelden, eines Tages will auch er sich die Streif „runterhauen“. Aber der Riesentorlauf ist ihm dann doch lieber...

Wir bemühen uns um jeden, aber es kann nicht jeder schaffen. Florian Winkler (sportl. Leiter Alpin/Tiroler Skiverband)

Es sind Talente wie Pacher und Tasser, die Florian Winkler als sportlicher Leiter Alpin im Tiroler Skiverband betreut. Aus dem zweifachen Familienvater, früher ÖSV-Trainer, sprüht Hingabe für das Voranbringen seiner Talente, der 49-Jährige weiß aber: „Es kann nicht jeder schaffen.“ Von Druck will Winkler nicht reden, den würden sich die Talente selbst machen. „Aber ab dem zwölften Lebensjahr wird es dann doch ernst.“ Der Tiroler verweist auf das offene System, das es Sportlern mit stockender Entwicklung auch in späteren Jahren noch ermöglicht, an die Spitze zu kommen. Der Oberösterreicher Vincent Kriechmayr, am Freitag und Samstag Mitfavorit auf der Streif, sei so einer gewesen.

Die Tiroler Abordnung beim Juniors Slalom in Kitzbühel kann sich sehen lassen. © Patrick Steiner

Ist Skisport für Kaderläufer teuer? „Nicht in Tirol“, weiß Winkler. Mit 450.000 Euro vom Tiroler Skiverband und weiteren 100.000 Euro von einem Golfturnier des Ötztalers Andre Arnold würden knapp 60 Talente das Jahr hindurch unterstützt. Sommertrainings, Trainingswochen in der Skihalle – man bemühe sich mit Schulen und Stützpunkten um lückenlose Betreuung.