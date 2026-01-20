Australian Open: Naomi Osaka sorgt mit Geisha-Outfit für Aufsehen

Die Welt kennt sie als Top-Spielerin, aber auch als Modeikone. Die viermalige Grand-Slam-Turniergewinnerin Naomi Osaka sorgte bei den Australian Open für einen filmreifen Auftritt. Manchen gefiel das, Boris Becker zeigte sich kritisch, manche erinnerte der Stil an die Schutzkleidung eines Imkers.

Sie ist berühmt für ihre extravaganten Outfits, und sie hat es schon wieder getan. Japans Tennisstar Naomi Osaka hat die Weltöffentlichkeit mit einem neuen, ausgefallenen Outfit begeistert. Bei den Australian Open betrat die 28-Jährige die Rod Laver Arena für das Erstrundenmatch gegen die Kroatin Antonia Ruzic mit einem langen weißen Schleier und einem weißen Hut. Zusätzlich trug sie weit ausladende, ebenfalls weiße Hose.

„Es ist einer Qualle nachempfunden“, sagte Osaka zu ihrem Outfit, das sie selbst entworfen habe. „Da ist ein Schmetterling auf dem Hut. Und auf dem Schirm ist auch ein Schmetterling. Das hat mit den Australian Open 2021 zu tun, die ich damals gewonnen habe“, sagte Osaka. Damals war während eines Spiels ein Schmetterling auf ihrer Nase gelandet.

Prompt hagelte es Kommentare zu dem Auftritt. Manche sahen darin ein „Hochzeitskleid“, andere an einen „Imker“ oder eine „Geisha“. Viele schrieben Positives. „Ein LEGENDÄRER Einlauf“, meinte etwa die Spielerinnen-Vereinigung WTA auf der Plattform X und versah den Post mit einem Feuer-Emoji.

Auf der offiziellen Instagram-Seite des Turniers finden sich aber auch kritischere Stimmen. „I don‘t get it, it’s tennis not Milan“, ist in einem Post zu lesen. Osaka würde für manche eben besser in die Modestadt Mailand als auf eine Sportveranstaltung passen.

Fürs Spiel wurde die Robe dann abgelegt. Sie hätte wohl in langen Hosen und Schleier auch kaum laufen können.

Hut, Schleier, Schirm und lange Hose wurden für das Match gegen die Kroatin Antonia Ruzic abgelegt. © IZHAR KHAN / AFP

Rein zufällig ist Naomi Osaka nicht in ihr Outfit geschlüpft. Es war von langer Hand geplant. Für das Modemagazin Vogue gab es vorweg ein Fotoshooting.

Profis kommentierten den Auftritt ebenfalls. „Das sind natürlich Bilder für die Medien. Als sie da auf den Platz gekommen ist, das ist schon ikonisch“, sagte Tennis-Legende Boris Becker bei Eurosport: „Das hat sich noch keine Spielerin getraut. Sie hat sich schon vieles getraut.“

Kommentierte den Auftritt kritisch: Boris Becker © IMAGO/NL Beeld / Arjo Frank

Der sechsmalige Grand-Slam-Gewinner gab aber auch zu bedenken: „Das ist der Widerspruch: Sie will auf der einen Seite nicht so viel Druck haben, nicht so viel in der Öffentlichkeit und in Medien sein – und kommt dann mit so einem Outfit auf den Platz.“ Dadurch stehe sie „natürlich wieder im Fokus der Öffentlichkeit“, so Becker: „Sie hat vor ein paar Jahren auch mal eine mentale Pause gebraucht.“

Schleifen, Labubus und viel Glitzer

Osaka ist für ihre extravagante Kleidung auf dem Tennisplatz bekannt. Oft mischt sie bei ihren Outfits Sport- und Fashion-Elemente, die nicht selten von der Popkultur inspiriert sind. Bei den US Open im Vorjahr begeisterte sie mit blinkenden, farbigen Plüschtierfiguren, den Labubus, die stets zu ihrem Outfit passten. Zudem trug sie rote, funkelnde Rosen als Schmuckstücke im Pferdeschwanz. (APA)