Nur Frankreichs Präsident Macron stellt sich Trump entgegen

US-Präsident Donald Trump droht Europa im Streit um Grönland mit Handelskrieg. Macron bot Trump beim Weltwirtschaftsforum Kontra.

Davos – US-Präsident Donald Trump versetzt die Welt mit seiner aggressiven Expansionspolitik in Angst und Schrecken. Im Streit um Grönland auch Europa, das allerdings kaum Gegenwehr leistet. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnte am Dienstag bei seinem Auftritt beim Weltwirtschaftsforum im Schweizer Nobel-Wintersportort Davos vor einer düsteren Zukunft: Die Welt erlebe einen „Wandel hin zu einer Welt ohne Regeln, in der das Völkerrecht mit Füßen getreten wird und in der das einzige Gesetz, das zu zählen scheint, das des Stärkeren ist“, sagte er.

„Neuer Kolonialismus“

Im Grönland-Konflikt warf er den USA „neuen Kolonialismus“ und eine versuchte Schwächung Europas vor. Mit Blick auf die Zolldrohungen Trumps pochte Macron darauf, das EU-Gesetz zur Abwehr wirtschaftlicher Nötigung – die sogenannte Handels-Bazooka – als „mächtiges Instrument“ zu nutzen. „Europa verfügt heute über sehr wirksame Instrumente, und wir müssen sie einsetzen, wenn wir nicht respektiert werden“, erklärte er.

Zuvor schlug Macron angesichts der massiven Spannungen zwischen Europa und den USA dem US-Präsidenten ein Treffen der G7-Staaten mit Vertretern Dänemarks, Russlands, der Ukraine und Syriens am Donnerstag in Paris vor. Dienstagnachmittag sagte er das geplante Krisentreffen wieder ab. Die EU hat für Donnerstagabend einen Sondergipfel einberufen, um über eine gemeinsame Antwort zu Trumps neuen Zolldrohungen zu beraten.

📽️ Video | Macron: USA wollen Europa „schwächen und unterordnen“

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Von der Leyen warnt vor Abwärtsspirale

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnte Trump in Davos davor, die transatlantischen Beziehungen wegen Grönland in eine Abwärtsspirale zu stürzen. Und sie forderte Europa zum Handeln auf: „Geopolitische Schocks können – und müssen – eine Chance für Europa sein. Meiner Ansicht nach ist das Erdbeben, das wir gerade erleben, eine Chance, ja, in der Tat, eine Notwendigkeit, eine neue Form der europäischen Unabhängigkeit aufzubauen.“

„Kann kein Zurück geben“

Unbeeindruckt davon hat Trump seine Forderung nach einem Erwerb Grönlands durch die USA bekräftigt und die dänische Arktis-Insel als entscheidend für die nationale und weltweite Sicherheit bezeichnet. „Grönland ist für die nationale und weltweite Sicherheit unerlässlich“, sagte Trump einmal mehr. Und fügte hinzu: „Es kann kein Zurück geben – darüber sind sich alle einig!“ Beim Weltwirtschaftsforum will Trump – der seinen pompösen Auftritt in Davos für heute Mittwoch angekündigt hat – konkrete Gespräche über den Erwerb Grönlands führen. Wer konkret an dem avisierten Treffen in Davos teilnehmen wird, ließ er offen. Von Dänemark war jedenfalls nicht die Rede.