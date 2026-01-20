Fahrerflucht auf Piste
61-jährige Skifahrerin bei Zusammenstoß im Stubaital verletzt: Polizei sucht Zeugen
Neustift im Stubaital – Am Dienstag gegen 11.30 Uhr kam es im Bereich des Einstiegs zum Schlepplift „Daunferner 1“ am Stubaier Gletscher zu einem Zusammenstoß zwischen einer 61-jährigen deutschen Skifahrerin und einem bislang unbekannten Mann.
Der Skifahrer, der den Unfall verursacht hatte, verließ laut Polizei die Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die 61-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß eine Verletzung unbestimmten Grades. Sie wurde von der Pistenrettung erstversorgt und begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung.
Der unbekannte Skifahrer sowie mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hall in Tirol unter der Telefonnummer 059133/7110 zu melden. (TT.com)