61-jährige Skifahrerin bei Zusammenstoß im Stubaital verletzt: Polizei sucht Zeugen

Neustift im Stubaital – Am Dienstag gegen 11.30 Uhr kam es im Bereich des Einstiegs zum Schlepplift „Daunferner 1“ am Stubaier Gletscher zu einem Zusammenstoß zwischen einer 61-jährigen deutschen Skifahrerin und einem bislang unbekannten Mann.

Der Skifahrer, der den Unfall verursacht hatte, verließ laut Polizei die Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die 61-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß eine Verletzung unbestimmten Grades. Sie wurde von der Pistenrettung erstversorgt und begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung.