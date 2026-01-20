17-Jährige nach Graffiti-Schmierereien an Kaunertaler Gletscherbahn ausgeforscht

Ried im Oberinntal – Die Polizei in Ried im Oberinntal konnte eine Serie von Sachbeschädigungen durch Graffiti am Kaunertaler Gletscher klären. Eine 17-jährige Deutsche wurde als Tatverdächtige ausgeforscht. Sie wird verdächtigt, zwischen dem 22. und 23. Dezember letzten Jahres mehrere Hauben der Ochsenalmbahn mit Graffiti verunstaltet zu haben.

Den entscheidenden Hinweis zur Klärung der Tat erhielten die Ermittler laut Beamten von Mitarbeitern der Kaunertaler Gletscherbahnen. Die Jugendliche zeigte sich bei der Vernehmung zu den Sachbeschädigungen geständig. Durch die Graffiti-Aktion war ein Schaden in der Höhe von mehr als 10.000 Euro entstanden. Die 17-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)