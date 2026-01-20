Bodö/Glimt gelang Champions-League-Sensation gegen ManCity

Drei Tage nach der Pleite im Stadtderby gegen United (0:2) hat sich Manchester City in der Champions League blamiert. Die Mannschaft von Pep Guardiola verlor am Dienstag auf Kunstrasen bei Bodö/Glimt 1:3 (0:2). Der norwegische Meister, der sich im Play-off deutlich gegen Sturm Graz durchgesetzt hatte, feierte den ersten Sieg in der laufenden Ligaphase. ManCity muss nun um den direkten Einzug ins Achtelfinale bangen.