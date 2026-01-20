Bodö/Glimt gelang Champions-League-Sensation gegen ManCity
Drei Tage nach der Pleite im Stadtderby gegen United (0:2) hat sich Manchester City in der Champions League blamiert. Die Mannschaft von Pep Guardiola verlor am Dienstag auf Kunstrasen bei Bodö/Glimt 1:3 (0:2). Der norwegische Meister, der sich im Play-off deutlich gegen Sturm Graz durchgesetzt hatte, feierte den ersten Sieg in der laufenden Ligaphase. ManCity muss nun um den direkten Einzug ins Achtelfinale bangen.
Kasper Högh legte mit einem Doppelpack (22., 24.) den Grundstein zur Sensation, Jens Petter Hauge erhöhte nach einem schönen Solo (58.). Die Gäste aus Manchester schrieben kurz darauf durch Rayan Cherki an (60.), schwächten sich unmittelbar danach mit dem Ausschluss von Rodri (62.) aber selbst. Der Mittelfeldspieler kassierte für zwei Fouls innerhalb einer Minute Gelb und Gelb-Rot. (APA, TT.com)
Champions League am Dienstag
- Kairat Almaty – Club Brügge 1:4 (0:2). Tore: Sadybekov (92.) bzw. Stankovic (32.), Vanaken (38.), Vermant (74.), Mechele (84.)
- FK Bodö/Glimt – Manchester City 3:1 (2:0). Tore: Högh (22., 24.), Hauge (58.) bzw. Cherki (60.). Rote Karte: Rodri (62.)
- Real Madrid – AS Monaco 21.00 Uhr
- FC Kopenhagen – SSC Napoli 21.00 Uhr
- Inter Mailand – Arsenal 21.00 Uhr
- Olympiakos Piräus – Bayer Leverkusen 21.00 Uhr
- Sporting Lissabon – Paris St. Germain 21.00 Uhr
- Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund 21.00 Uhr
- Villarreal – Ajax Amsterdam 21.00 Uhr