Real mit Kantersieg, Arsenal makellos, Pleiten für PSG und ManCity

Der Champions-League-Dienstag hatte es in sich und lieferte die eine oder andere dicke Überraschung.

Arsenal ließ sich auch von Inter nicht stoppen und steht als erster Club im Achtelfinale der Champions League. Die Londoner gewannen am Dienstag in Mailand 3:1 und damit auch das siebente Spiel der Ligaphase. Einen großen Schritt zum direkten Achtelfinal-Ticket schafften Real Madrid (6:1 gegen Monaco) und Tottenham Hotspur mit Kevin Danso (2:0 gegen Borussia Dortmund). Paris St-Germain verlor bei Sporting 1:2, Manchester City blamierte sich gegen Bodö/Glimt.

Arsenal startete im Duell der beiden nationalen Tabellenführer auch ohne Martin Ödegaard und Declan Rice sehr druckvoll und ging durch Gabriel Jesus verdient in Führung (10.). Inter erfing sich und schaffte durch Petar Sucic (18.) den Ausgleich, doch Jesus schlug wieder zu. Der Brasilianer köpfelte einen von der Latte abgeprallten Ball über die Linie (31.). Inter war nach der Pause bemüht, die Niederlage abzuwenden, doch Viktor Gyökeres (84.) fixierte im Konter den Sieg.

Sichere drei Punkte fuhr Real Madrid nicht zuletzt dank Kylian Mbappe gegen AS Monaco ein. Der Franzose, der in Monaco seine Profikarriere begonnen hatte, sorgte mit einem perfekten Abschluss (5.) und nach einer herrlichen Kombination (26.) für eine 2:0-Führung. Der 18-jährige Argentinier Franco Mastantuono (51.), ein Eigentor von Thilo Kehrer (55.) und Vinicius Junior (63.) legten nach der Pause nach, ehe Jordan Teze der Ehrentreffer (72.) gelang. Jude Bellingham (80.) machte das halbe Dutzend der Spanier voll. Der neue Real-Trainer Alvaro Arbeloa verzichtete bei seinem Champions-League-Debüt auf ÖFB-Teamkapitän David Alaba, der nur auf der Ersatzbank Platz fand.

Sporting überraschte Titelverteidiger

Titelverteidiger Paris St. Germain konnte in Lissabon dagegen aus seiner drückenden Überlegenheit kein Kapital schlagen. Ein Treffer von Warren Zaire-Emery (30.) wurde nach VAR-Check aberkannt, mehr als 20 weitere Torschüsse brachten ebenfalls nichts ein. Sporting nutzte dagegen eine seiner ganz wenigen Chancen durch Luis Suarez (74.). Khvicha Kvaratskhelia (79.) gelang zwar das 1:1, Suarez schlug aber noch einmal zu (90.) und schoss Sporting in die Top acht.

Champions League am Dienstag Kairat Almaty – Club Brügge 1:4 (0:2). Tore: Sadybekov (92.) bzw. Stankovic (32.), Vanaken (38.), Vermant (74.), Mechele (84.)

FK Bodö/Glimt – Manchester City 3:1 (2:0). Tore: Högh (22., 24.), Hauge (58.) bzw. Cherki (60.). Rote Karte: Rodri (62.)

Sporting Lissabon - Paris St. Germain 2:1 (0:0). Tore: Suarez (74., 90.) bzw. Kvaratskhelia (79.)

Real Madrid - AS Monaco 6:1 (2:0). Tore: Mbappe (5., 26.), Mastantuono (51.), Kehrer (55./Eigentor), Vinicius Junior (63.), Bellingham (80.) bzw. Teze (72.).

FC Kopenhagen - SSC Napoli 1:1 (0:1). Tore: McTominay (39.) bzw. J. Larsson (72.). Rote Karte: Delaney (35./Kopenhagen)

Inter Mailand - Arsenal 1:3 (1:2). Tore: Sucic (18.) bzw. Jesus (10., 31.), Gyökeres (84.)

Olympiakos Piräus - Bayer Leverkusen 2:0 (2:0). Tore: Costinha (2.), Taremi (45.+1)

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund 2:0 (2:0). Tore: Romero (14.), Solanke (37.). Rote Karte: Svensson (24./Dortmund)

Villarreal - Ajax Amsterdam 1:2 (0:0). Tore: Oluwaseyi (49.) bzw. Gloukh (61.), Edvardsen (90.)