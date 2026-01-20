Über 100.000 Euro Schaden: Zwei Frauen aus Innsbruck und Landeck wurden Opfer von Cybercrime

Reutte, Innsbruck – Von gleich zwei schweren Internet-Betrugsfällen berichtet die Polizei in einer Aussendung am Dienstagabend. Zwei Frauen aus Reutte und Innsbruck verloren dabei insgesamt weit über 100.000 Euro.

Besonders schwer traf es eine 72-jährige Frau aus dem Bezirk Reutte. Sie wurde über einen Zeitraum von rund eineinhalb Jahren, von Mai 2024 bis Ende 2025, Opfer von vermutlich mehreren, wohl unabhängig voneinander agierenden Tätern. Das Konto der Pensionisten wurde dabei für zahlreiche Transaktionen genutzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand dem Opfer ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Eurobereich.

Krypto-Betrug in Innsbruck