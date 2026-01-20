Über 100.000 Euro Schaden: Zwei Frauen aus Innsbruck und Reutte wurden Opfer von Cybercrime
Reutte, Innsbruck – Von gleich zwei schweren Internet-Betrugsfällen berichtet die Polizei in einer Aussendung am Dienstagabend. Zwei Frauen aus Reutte und Innsbruck verloren dabei insgesamt weit über 100.000 Euro.
Besonders schwer traf es eine 72-jährige Frau aus dem Bezirk Reutte. Sie wurde über einen Zeitraum von rund eineinhalb Jahren, von Mai 2024 bis Ende 2025, Opfer von vermutlich mehreren, wohl unabhängig voneinander agierenden Tätern. Das Konto der Pensionisten wurde dabei für zahlreiche Transaktionen genutzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand dem Opfer ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Eurobereich.
Krypto-Betrug in Innsbruck
In Innsbruck wiederum wurde eine 32-jährige Frau am 20. Jänner Opfer einer Phishing-Mail. Die Täter verleiteten sie mit einem betrügerischen E-Mail dazu, die Zugangsdaten zu ihrer digitalen Geldbörse für Kryptowährungen einzugeben. In der Folge kam es zu mehreren Abbuchungen. Der Frau entstand dabei ein Schaden an die 50.000 Euro. In beiden Fällen laufen die Ermittlungen. (TT.com)