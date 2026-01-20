Osttirol sucht wieder Fachkräfte: Jobmesse lockt Heimkehrer und Zuwanderer

Die Jobmesse Osttirol 2026 sucht gezielt neue Arbeitskräfte für die Region. In den kommenden zehn Jahren fehlen hier voraussichtlich 1.300 Fachkräfte. Die Messe im Kulturzentrum Nußdorf-Debant am 12. und 13. Juni will vor allem Osttiroler Rückkehrer und Zuwanderer ansprechen.

Nußdorf-Debant – Der Fachkräftemangel prägt auch Osttirol. Geburtenstarke Jahrgänge gehen in Pension. Dadurch werden in zehn Jahren rund 1.300 Arbeitskräfte fehlen. Die Innos GmbH als Veranstalter will mit der Messe diesem Trend entgegenwirken. Sie zielt auf auswärtige Osttiroler ab, spricht aber auch gezielt Zuwanderer an.

Osttirol ist ein dynamischer Wirtschaftsraum. In vielen Branchen gibt es Arbeitsplätze. Die Jobmesse zeigt den Osttiroler Arbeitsmarkt und bietet jungen Menschen Perspektiven. Auch Berufseinsteiger finden hier Angebote. Erfahrene Fachkräfte können sich neu orientieren. Die Messe dient regionalen Unternehmen als Plattform, um sich zu präsentieren und qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen.

Viele verschiedene Branchen vertreten

Die Jobmesse findet am 12. und 13. Juni 2026 im Kulturzentrum Nußdorf-Debant statt. Unternehmen aus Industrie, Gewerbe und Bau sind vertreten, ebenso Pflege, Tourismus, Handel und Dienstleistung. Noch sind Messestände verfügbar. Interessierte Betriebe können diese buchen.

Die Messe bringt Unternehmen und potenzielle Mitarbeiter direkt zusammen. Ein Rahmenprogramm sorgt für Besucherfrequenz. So hält Körpersprache-Experte Stefan Verra einen Vortrag, der zusätzliche Besucher anlockt.

