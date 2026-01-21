Trump nach technischem Zwischenfall auf dem Weg nach Davos

Angesichts seiner Annexionsideen für Grönland, Zollankündigungen gegen Verbündete und Pläne für einen "Friedensrat" blickt wohl die ganze Welt auf die Rede von US-Präsident Donald Trump am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Auf dem Weg zum WEF musste Trumps Flugzeug jedoch wegen eines technischen Problems umkehren, weshalb er mit rund dreistündiger Verspätung in Davos eintreffen werde, so US-Finanzminister Scott Bessent.

Trump startete am Mittwoch gegen 06.00 Uhr MEZ mit einem neuen Flugzeug in Richtung Schweiz, berichtete ein AFP-Journalist an Bord der Maschine. Die US-Präsidentenmaschine Air Force One war nach Angaben des Weißen Hauses zum Luftwaffenstützpunkt Joint Base Andrews zurückgekehrt, nachdem ein "kleines" elektronisches Problem festgestellt worden war. Trump und seine Begleiter stiegen dort in ein anderes Flugzeug um. Die Reise verzögerte sich dadurch um rund zweieinhalb Stunden. In der Schweiz war Trumps Rede ursprünglich für Mittwoch um 14.30 Uhr geplant. Vor seinem Abflug hatte Trump erklärt, er habe "keine Ahnung", wie sein Besuch in Davos verlaufen werde.

US-Finanzminister Bessent hat die Europäer im Streit um Grönland von wütenden Reaktionen abgeraten und zu Gesprächen aufgerufen. "Ich werde allen sagen: Atmen Sie tief durch", sagte Bessent am Mittwoch in Davos. Die Europäer dürften sich nicht von Bitterkeit und "diesem Wutreflex, den wir gesehen haben", leiten lassen. "Warum setzen Sie sich nicht hin, warten, bis Präsident Trump hier ankommt, und hören sich seine Argumente an?".

Einige Stunden vor seinem Start hatte sich Trump zuversichtlich, dass man eine Lösung finden werde, mit der die NATO und die USA "sehr glücklich" sein werden. Gleichzeitig bekräftigte Trump seine bekannte Position, dass die USA Grönland aus Sicherheitsgründen bräuchten. Auf die Frage, wie weit er gehen würde, um die Insel in den Besitz der USA zu bringen, sagte Trump: "Das werden Sie sehen." Angesprochen darauf, dass die Grönländer nicht zu den USA gehören wollten, sagte Trump nun, wenn er mit ihnen spreche, würden sie sicher begeistert sein.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte will sich nicht öffentlich zu den Spannungen äußern, die durch die Forderung Trumps nach einer Übernahme Grönlands ausgelöst wurden. Er arbeite hinter den Kulissen an dem Thema, könne dies aber nicht in der Öffentlichkeit tun, sagt Rutte in Davos. Präsident Trump habe jedoch Recht, dass mehr getan werden müsse, um die Arktis vor russischem und chinesischem Einfluss zu schützen. Die NATO arbeite daran, die Arktis-Region gemeinsam zu verteidigen.

Die Präsidentin der UNO-Vollversammlung, Annalena Baerbock, erinnerte im Grönland-Konflikt an die Souveränität der Einwohner der größten Insel der Welt. Zwar gebe es unterschiedliche geopolitische Interessen und Sicherheitsbedenken - doch in keiner Weise lasse sich daraus ableiten, dass die Grönländer nicht zu Grönland gehörten oder nicht Bürger des Königreichs Dänemark seien, sagte die frühere deutsche Außenministerin beim WEF in Davos. "Als EU-Bürger und NATO-Mitglieder genießen sie dieselben souveränen Rechte wie alle anderen Menschen auf der Erde", ergänzte Baerbock.

Trump reist mit der größten US-Delegation an, die das WEF je gesehen hat. Zur Zentrale haben die Amerikaner eine Kirche erkoren. Durch seinen Auftritt steht das Treffen der Topmanager und Spitzenpolitiker in den Schweizer Bergen dieses Jahr ganz im Zeichen der Geopolitik. Das Motto lautet "Im Geiste des Dialogs". Und so hoffen die Europäer darauf, Trump im verwinkelten Kongresszentrum auch persönlich zur Rede stellen zu können.

Am Dienstag hatten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bereits die Chance, den Ton vorzugeben: Sie verurteilten Trumps Vorgehen mit Blick auf Grönland zwar, blieben aber vergleichsweise verhalten.