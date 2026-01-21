Pinochets Ex-Anwälte sollen Minister werden

Der ultrarechte künftige chilenische Präsident José Antonio Kast hat zwei frühere Anwälte des chilenischen Diktators Augusto Pinochet in sein Kabinett berufen. Der Pinochet-Fan Kast stellte am Dienstag (Ortszeit) Fernando Barros als seinen Kandidaten für das Amt des Verteidigungsministers und Fernando Rabat für das Justiz- und Menschenrechtsministerium vor. Beide hatten den langjährigen Diktator in der Vergangenheit vor Gericht vertreten.

Sein Kabinett nannte Kast bei der Vorstellung in Santiago "ein großartiges Team für schwierige Zeiten". Es sei "nicht das Ergebnis von Quoten, Berechnungen oder Druck", sondern "einer tiefen Überzeugung und einer gemeinsamen Berufung: Chile immer an erste Stelle zu setzen."

Kast hatte im Dezember die Stichwahl um die chilenische Präsidentschaft gewonnen. Der deutschstämmige Sohn eines Wehrmachtssoldaten und Vater von neun Kindern wird am 11. März vereidigt.

Der 68-jährige Barros hatte Pinochets Anwaltsteam angeführt, als dieser 1998 in London festgenommen worden war. Die spanische Justiz hatte Pinochets Auslieferung beantragt, um ihn wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht zu stellen. Der 53-jährige Rabat vertrat Pinochet in einem Fall von Veruntreuung öffentlicher Gelder.