Feuerwerk dürfte Waldbrand in Weerberg ausgelöst haben: Polizei ermittelt

Weerberg - Am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weerberg zu einem Waldbrand aus. In einem Waldstück in Sunnbichl, unterhalb der Weerberger Landesstraße, war ein Feuer ausgebrochen.

Die Wurzelstöcke von vier Bäumen, sowie trockenes Laub und am Boden liegende Äste standen in Brand, konnten von der Feuerwehr aber rasch gelöscht werden. Die Polizei fand heraus, dass gegen 19.45 Uhr mehrere Bewohner von umliegenden Wohnhäusern ein lautes Knallgeräusch wahrgenommen hatten. Das Feuer dürfte durch pyrotechnische Gegenstände entstanden sein. Ermittlungen laufen.

Zeugen, welche Angaben zum Brandereignis machen bzw. sachdienliche Hinweise geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Schwaz (059133 / 7250) zu melden.