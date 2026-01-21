Frau (33) und Kind (10) nach Autounfall in Lechaschau mit beeinträchtigtem Lenker verletzt

Lechaschau – Zwei Personen wurden am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Lechaschau verletzt. Ein 39-jähriger Autofahrer kollidierte auf der Wängler Straße (L259) beim Einfahren in eine Kreuzung mit dem Auto einer 33-jährigen Frau. Die Frau und ein zehnjähriges Kind wurden dabei verletzt.

Laut Polizei war der 39-Jährige leicht alkoholisiert und durch Suchtmittel und Übermüdung beeinträchtigt. Ihm wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.

Die beiden Verletzten wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Reutte gebracht. Die L259 musste für die Rettungs- und Bergearbeiten für ca. 1,5 Stunden komplett gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.