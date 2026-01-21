Schwerer Rodelunfall in Ebbs: Mann stürzte über Böschung in den Wald

Der 44-Jährige verlor in einer leichten Kurve die Kontrolle über seine Rennrodel und stürzte über eine Böschung in den Wald. Er wurde im Bauchbereich verletzt.

Ebbs – Ein 44-Jähriger zog sich am Dienstagabend bei einem Rodelunfall in Ebbs Verletzungen zu. Der Deutsche war mit zwei weiteren Personen auf der Rodelbahn Aschinger Alm talwärts unterwegs, als er kurz nach 21 Uhr in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über seine Rennrodel verlor.

Der Mann kam über den Wegrand hinaus und stürzte rund zehn Meter über eine Böschung in den Wald. Der 44-Jährge wurde durch einen Ast im Bauchbereich verletzt. Er blieb ansprechbar und konnte sich noch selbstständig wieder auf die Rodelbahn begeben, wo er von seinen Begleitern erstversorgt wurde. Der Mann war laut Polizei mit entsprechender Sport- und Schutzausrüstung ausgerüstet.

Die alarmierte Bergrettung Kufstein transportierte den Verletzten mittels Trage und Bergrettungsfahrzeug von der Rodelbahn ab. Anschließend wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. Im Einsatz standen die Bergrettung Kufstein und die Polizeiinspektion Niederndorf. (TT.com)